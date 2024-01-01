Трубы Изопрофлекс Квадрига

Характеристики Изопрофлекс Квадрига

Тип напорной трубы: неармированная, сшитый полиэтилен PE-Xa

Исполнение: ​четырехтрубное

Диаметры напорной трубы: 20-40 мм.

Рабочая температура: до 95°С

​ Рабочее давление: до 1,0 МПа (10 атмосфер)

Четырехтрубная теплотрасса

Изопрофлекс Квадрига - четырехтрубный вариант исполнения трубы Изопрофлекс. Две несущие трубы одинакового диаметра (используемые обычно для контура отопления) рассчитаны на давление 0,6 МПа, остальные две разных диаметров (для контура ГВС) - на 1,0 МПа. Поскольку зачастую схема горячего водоснабжения не предусматривает обратной трубы (контура), одну из труб используют для подачи холодной воды, либо для подведения кабеля. На сравнительно коротких участках холодная вода не успевает нагреваться от соседних труб и вся вода в дом поступает по одной трубе Квадрига.

Большую популярность данный тип труб имеет в малоэтажном и коттеджном строительстве, поскольку позволяет значительно сэкономить по сравнению с применением отдельного ввода. Если необходимо, например, провести горячую, холодную воду и отопление от дома до бани, то применение Квадриги будет оптимальным решением такой задачи. Для перехода с трубы Квадрига используются компрессионные фитинги с наружной резьбой, установка которых не требует специального инструмента и особых навыков, достаточно обычного гаечного ключа.

Цена на трубы Квадрига

Стоимость труб Изопрофлекс Квадрига - от 4905 рублей за метр без НДС. Предоставляем значительные скидки при любых объемах. Для получения скидки отправьте заявку или обратитесь в отдел продаж.

Техническое описание

Сертификат соответствия