|Наименование товара
|Вес 1 п.м., кг.
|Макс. длина в бухте, м
|Макс. длина на барабане, м
|Розничная цена* за метр (С НДС)
|25+25 SDR11 Р 0,6 МПа 25+20 SDR7,4 Р 1,0 МПа/145
|3,04
|107
|440
|6538,80
|32+32 SDR11 Р 0,6 МПа 32+25 SDR7,4 Р 1,0 МПа/145
|3,39
|107
|440
|7062,00
|40+40 SDR11 Р 0,6 МПа 40+32 SDR7,4 Р 1,0 МПа/160
|4,39
|100
|330
|8306,40
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Трубы Изопрофлекс Квадрига от официального дилера в Москве
Как наиболее эффективно решить проблему теплоснабжения в малоэтажном строительстве?
Какие трубы использовать для подведения горячей воды и отопления от котельной к зданиям?
До недавнего времени на эти вопросы не было очевидного ответа - кто-то использовал стальные трубы в изоляции, другие мастерили "конструкторы" с применением вспененных оболочек и пластиковых труб. Так или иначе, все эти способы были не особенно удобны и требовали больших трудозатрат. До тех пор, пока на рынке не появились трубы Изопрофлекс.
Четырехтрубная Квадрига - удобное готовое решение для решения подобного рода задач. Оказалось, что для теплоснабжения малоэтажных объектов, где не требуются большие диаметры несущих труб и слишком высокие температура и давление, достаточно одной трубы. Точнее говоря, четырех труб, но упакованных в один защитный кожух и заизолированных пеной. Такое решение явилось поистине универсальным, позволяющим применять одну и ту же трубу при разных схемах теплоснабжения.
Достоинства труб:
- гибкость;
- поставка цельными отрезками необходимой длины;
- низкий уровень теплопотерь.
Благодаря своим преимуществам, данная продукция популярна как в городском, так и в загородном малоэтажном строительстве.
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