Трубы Изопрофлекс Квадрига

Изопрофлекс Квадрига

Характеристики Изопрофлекс Квадрига

Тип напорной трубы: неармированная, сшитый полиэтилен PE-Xa
Исполнение: ​четырехтрубное
Диаметры напорной трубы: 20-40 мм.
Рабочая температура: до 95°С
Рабочее давление: до 1,0 МПа (10 атмосфер)
 
 

Четырехтрубная теплотрасса

Изопрофлекс Квадрига -  четырехтрубный вариант исполнения трубы Изопрофлекс. Две несущие трубы одинакового диаметра (используемые обычно для контура отопления) рассчитаны на давление 0,6 МПа, остальные две разных диаметров (для контура ГВС) - на 1,0 МПа. Поскольку зачастую схема горячего водоснабжения не предусматривает обратной трубы (контура), одну из труб используют для подачи холодной воды, либо для подведения кабеля. На сравнительно коротких участках холодная вода не успевает нагреваться от соседних труб и вся вода в дом поступает по одной трубе Квадрига. 

Большую популярность данный тип труб имеет в малоэтажном и коттеджном строительстве, поскольку позволяет значительно сэкономить по сравнению с применением отдельного ввода.  Если необходимо, например, провести горячую, холодную воду и отопление от дома до бани, то применение Квадриги будет оптимальным решением такой задачи. Для перехода с трубы Квадрига используются компрессионные фитинги с наружной резьбой, установка которых не требует специального инструмента и особых навыков, достаточно обычного гаечного ключа.

труба квадрига изопрофлекс

номенклатура Изопрофлекс Квадрига

Цена на трубы Квадрига

Стоимость труб Изопрофлекс Квадрига - от 4905 рублей за метр без НДС. Предоставляем значительные скидки при любых объемах. Для получения скидки отправьте заявку или обратитесь в отдел продаж.

Техническое описание

Сертификат соответствия

 

 

 

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Розничные цены Изопрофлекс Квадрига на 2022 год
Наименование товара Вес 1 п.м., кг. Макс. длина в бухте, м Макс. длина на барабане, м Розничная цена* за метр (С НДС)
25+25 SDR11 Р 0,6 МПа 25+20 SDR7,4 Р 1,0 МПа/145 3,04 107 440 6538,80
32+32 SDR11 Р 0,6 МПа 32+25 SDR7,4 Р 1,0 МПа/145 3,39 107 440 7062,00
40+40 SDR11 Р 0,6 МПа 40+32 SDR7,4 Р 1,0 МПа/160 4,39 100 330 8306,40

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Трубы Изопрофлекс Квадрига от официального дилера в Москве

Как наиболее эффективно решить проблему теплоснабжения в малоэтажном строительстве?

Какие трубы использовать для подведения горячей воды и отопления от котельной к зданиям?

До недавнего времени на эти вопросы не было очевидного ответа - кто-то использовал стальные трубы в изоляции, другие мастерили "конструкторы" с применением вспененных оболочек и пластиковых труб. Так или иначе, все эти способы были не особенно удобны и требовали больших трудозатрат. До тех пор, пока на рынке не появились трубы Изопрофлекс.

Четырехтрубная Квадрига - удобное готовое решение для решения подобного рода задач. Оказалось, что для теплоснабжения малоэтажных объектов, где не требуются большие диаметры несущих труб и слишком высокие температура и давление, достаточно одной трубы. Точнее говоря, четырех труб, но упакованных в один защитный кожух и заизолированных пеной. Такое решение явилось поистине универсальным, позволяющим применять одну и ту же трубу при разных схемах теплоснабжения.

Достоинства труб:

  1. гибкость;
  2. поставка цельными отрезками необходимой длины;
  3. низкий уровень теплопотерь.

Благодаря своим преимуществам, данная продукция популярна как в городском, так и в загородном малоэтажном строительстве.

Купить трубы Изопрофлекс Квадрига в Москве вы можете в нашей компании ТК Флекс по дилерским ценам. Доставляем в любую точку России.

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